Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnim jeklenim vložkom iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem.
10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnim jeklenim vložkom iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem. Dodatni okvirni podatki: NW 8/155 °C/400 bar.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dolžina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,675