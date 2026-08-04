Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnim jeklenim vložkom iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem.

10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnim jeklenim vložkom iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem. Dodatni okvirni podatki: NW 8/155 °C/400 bar.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,675