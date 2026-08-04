Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. Dvojni jekleni vložek iz posebej trdne jeklene žice.
20 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležajenje) in ročnim privitjem. M 22 x 1,5 z zaščito pred pregibanjem. Z dvojnim jeklenim vložkom iz posebej trdne jeklene žice. Dodatni okvirni podatki: NW 8/155 °C/400 bar.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dolžina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,5