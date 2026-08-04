Visokotlačna cev Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Z vrtljivim zglobom, 2 x M 22 x 1,5

NW 8/155 °C/400 bar

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 30
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 8,85
Visokotlačna cev Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI