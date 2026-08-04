Visokotlačna cev ukrivljena, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 × 1,5 priključkom EASY!Lock matica , 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dolžina (m)
|1,5
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,714
Kompatibilne naprave
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- HD 10/15-4 Cage Food
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