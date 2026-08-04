Visokotlačna cev ukrivljena, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 × 1,5 priključkom EASY!Lock matica , 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 1,5
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,714
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