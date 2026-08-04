Visokotlačna cev za čiščenje cevi DN6 14M
20 m cev za čiščenje je zelo fleksibilna visokotlačna cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
20 m gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
Značilnosti in prednosti
Izredno fleksibilna PVC visokotlačna cev
- Minimalna teža in optimalno ravnanje.
- Odpornost na tlak do 120 barov.
Priključek: 1/8"
- Kompatibilna s šobami za čiščenje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dolžina (m)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,865
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