Visokotlačna cev za čiščenje cevi DN6 14M
30 m gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
30 m gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dolžina (m)
|30
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,624
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