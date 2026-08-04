Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odobren za živilsko industrijo.Obe strani s hitrim in stabilnim EASYLock ročnim vijačnim priključkom.

10-metrska visokotlačna cev (DN 6) s patentiranim (vrtljivim) priključkom AVS v pištoli. Zunanji sloj, ki se ne razbarva, za uporabo v živilski industriji. Vsebuje priključka na obeh koncih, M 22 × 1,5, z zaščito pred pregibanjem. Dodatni podatki: DN 6/155 °C/250 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,55
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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