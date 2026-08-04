10-metrska visokotlačna cev (DN 6) s patentiranim (vrtljivim) priključkom AVS v pištoli. Zunanji sloj, ki se ne razbarva, za uporabo v živilski industriji. Vsebuje priključka na obeh koncih, M 22 × 1,5, z zaščito pred pregibanjem. Dodatni podatki: DN 6/155 °C/250 barov.