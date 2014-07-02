Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
HD cev Longlife , primerna za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo nameščen)
NW 8/155°C/400 bar
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dolžina (m)
|10
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,5