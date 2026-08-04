Visokotlačna cev za živila, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev
Dovoljeno za ravnanje s hrano, 15 m dolg visokotlačno cev (DN 6) z AVS priključkom za navijanje cevi, EASY! Lock.Priključek za ročni vijak in siva zunanja prevleka.
15-metrska visokotlačna cev (DN6) s patentiranim (vrtljivim) priključkom AVS v pištoli. Zunanji sloj, ki se ne razbarva, za uporabo v živilski industriji. DN 6/155 °C/250 barov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dolžina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,7