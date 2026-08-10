Visokotlačna cev za živila, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev

15 m visokotlačna cev (DN 6) s patentiranim AVS priključkom za pištolo (vrtljivo nameščen). Zunanja koža brez sledi za uporabo v živilski industriji. 6/155 ° C / 250 barov.

15 m visokotlačna cev (DN 6) s patentiranim AVS priključkom za pištolo (vrtljivo nameščen). Zunanja koža brez sledi za uporabo v živilski industriji. 6/155 ° C / 250 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 6
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dolžina (m) 15
Priključni navoj 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,7