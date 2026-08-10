Visokotlačna cev za živila, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
15 m visokotlačna cev (DN 6) s patentiranim AVS priključkom za pištolo (vrtljivo nameščen). Zunanja koža brez sledi za uporabo v živilski industriji. 6/155 ° C / 250 barov.
15 m visokotlačna cev (DN 6) s patentiranim AVS priključkom za pištolo (vrtljivo nameščen). Zunanja koža brez sledi za uporabo v živilski industriji. 6/155 ° C / 250 barov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Identifikacijska številka ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dolžina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,7