Visokotlačna cev za živila, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

15 m dolga visokotlačna cev (DN 6) z AVS priključkom za cevni kolut za ravnanje s hrano,EASY!Lock, Pritrdilna ročica in siva zunanja pokrivna plošča.

15-metrska visokotlačna cev (DN6) s patentiranim (vrtljivim) priključkom AVS v pištoli. Zunanji sloj, ki se ne razbarva, za uporabo v živilski industriji. DN 6/155 °C/250 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 6
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dolžina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,9
Visokotlačna cev za živila, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock