Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Primerna za prehrambeno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako , sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.

20-metrska visokotlačna cev (DN 8) z vrtljivo spojko. Zunanji sloj, ki se ne razbarva, za uporabo v živilski industriji. Vsebuje priključka na obeh koncih, M 22 × 1,5, z zaščito pred pregibanjem. Dodatni podatki: DN 8/155 °C/250 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dolžina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,6
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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