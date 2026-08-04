Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 20
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključek koluta za cev
Teža vključno z embalažo (Kg) 7