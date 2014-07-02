Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev

HD cev z dolgo življensko dobo, primerna za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo nameščen)

NW 8/155°C/400 bar

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 20
Priključni navoj 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključek koluta za cev
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,7