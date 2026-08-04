Visokotlačna cev za živila Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Modrq zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ročni priključek.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,65
Visokotlačna cev za živila Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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