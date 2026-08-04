Visokotlačna cev za živila Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom,modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki.