Visokotlačna cev za živila Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom,modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 400
Dolžina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,9
Visokotlačna cev za živila Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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