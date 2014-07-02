Visokotlačni čistilniki
Visokotlačne pištole
Razpršilne cevi z vrtljivim curkom
Kärcherjeva šoba Power
Visokotlačne cevi
- Standard
- Standard z obojestranskim navitjem
- Longlife 400
- Longlife z obojestranskim navitjem
- Cevi, primerne za živila
- Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem
- Longlife - cevi, primerne za živila
- Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem
- Posebne cevi
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Čistilniki tal in talne šobe
Sistemi za peno
Čiščenje fasad in solarnih panelov
Nastavek za škropljenje
Kompleti dodatkov
- Komplet za pričvrstitev med transportom
- Komplet - kolesa
- Komplet - nadzor plamena
- Kompleti akumulatorjev
- Kompleti za daljinsko upravljanje
- Kompleti za daljinsko upravljanje s kovanci
- Komplet vodnih filtrov
- Komplet - majhna možnost okvare koles
- Komplet za stacionalne visokotlačne čistilnike
- Komplet za Cage okvir
- Retro-fit HD-Trailer
- Mounting kit HDS-Trailer