Prilagodljiva razpršilna cev VJ 24 z nastavljivim 360°-zglobom se lahko zlahka spopade s težko dostopnimi mesti. Podaljšek omogoča uporabniku ergonomsko delo, razdalja pa v veliki meri ščiti uporabnika pred brizganjem vode. Poleg tega adapter Quick Connect, med glavo šobe in podaljšano cevjo, omogoča hitro in enostavno menjavo različnega pribora Handheld, s samo eno roko. VJ 24 Handheld je združljiva z baterijskim čistilnikom KHB 5.