VJ 24 Handheld 360° prilagodljiva razpršilna cev

Prilagodljiva razpršilna cev z nastavljivim 360°-zglobom: VJ 24 Handheld za KHB 5 Battery je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest.

Prilagodljiva razpršilna cev VJ 24 z nastavljivim 360°-zglobom se lahko zlahka spopade s težko dostopnimi mesti. Podaljšek omogoča uporabniku ergonomsko delo, razdalja pa v veliki meri ščiti uporabnika pred brizganjem vode. Poleg tega adapter Quick Connect, med glavo šobe in podaljšano cevjo, omogoča hitro in enostavno menjavo različnega pribora Handheld, s samo eno roko. VJ 24 Handheld je združljiva z baterijskim čistilnikom KHB 5.

Značilnosti in prednosti
Prilagodljiv zglob
  • Nastavljiv 360° zglob.
Vključuje podaljšek
  • Za ergonomsko delo.
25 ° ploščati curek
  • Temeljito, učinkovito čiščenje.
Priključek Quick Connect
  • Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,262
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,354
Mere (D × Š × V) (mm) 512 x 59 x 43
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Vrtna korita
  • Smetnjaki
  • Kolesa
  • Vrtno orodje in oprema
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