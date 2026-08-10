VJ 24 Handheld 360° prilagodljiva razpršilna cev
Prilagodljiva razpršilna cev z nastavljivim 360°-zglobom: VJ 24 Handheld za KHB 5 Battery je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest.
Prilagodljiva razpršilna cev VJ 24 z nastavljivim 360°-zglobom se lahko zlahka spopade s težko dostopnimi mesti. Podaljšek omogoča uporabniku ergonomsko delo, razdalja pa v veliki meri ščiti uporabnika pred brizganjem vode. Poleg tega adapter Quick Connect, med glavo šobe in podaljšano cevjo, omogoča hitro in enostavno menjavo različnega pribora Handheld, s samo eno roko. VJ 24 Handheld je združljiva z baterijskim čistilnikom KHB 5.
Značilnosti in prednosti
Prilagodljiv zglob
- Nastavljiv 360° zglob.
Vključuje podaljšek
- Za ergonomsko delo.
25 ° ploščati curek
- Temeljito, učinkovito čiščenje.
Priključek Quick Connect
- Preprosta in hitra zamenjava.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,262
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,354
|Mere (D × Š × V) (mm)
|512 x 59 x 43
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Vrtna korita
- Smetnjaki
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
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