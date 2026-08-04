Vložek šobe do 1100 l / h - HD

Vložek šobe za brizgalni injektor 3.637-001 za nanašanje čistilnega sredstva pri visokotlačnem delovanju. Za naprave z vodno prostornino do 1.100 l / h.

Vložek šobe za brizgalni injektor 3.637-001 za nanašanje čistilnega sredstva pri visokotlačnem delovanju. Za naprave z vodno prostornino do 1.100 l / h.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,055
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