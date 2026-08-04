Vložek šobe do 1100 l / h - ND

Nizek tlak za naprave do 1.100 l / h

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,045
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