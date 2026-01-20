Razpršilna cev Vario Power: od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnoga curka ob kontinuirani regulaciji tlaka z enostavnim obratom na razpršilni cevi. Idealna za čiščenje manjših površin okoli hiše in na vrtu (zidovi, poti, ograje). Primerna za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 2 - K 3.