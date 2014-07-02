VP 120, Vario Power Jet za K2
Razpršilna cev Vario Power omogoča različne oblike curka: od nizkotlačnega curka s čistilom do visokotlačnega curka z brezstopenjsko nastavitvijo s preprostim vrtenjem na razpršilni cevi.
Razpršilna cev Vario Power ponuja različne oblike curka: od nizkotlačnega curka s čistilom do visokotlačnega curka z brezstopenjsko nastavitvijo s preprostim vrtenjem na razpršilni cevi. Tovrstna cev je popolna za čiščenje manjših površin okoli hiše in na vrtu, na primer za čiščenje zidov, raznih poti, ograj ali vozil. Cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike Kärcher Consumer razreda K2.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Nizek tlak - curek čistilnega sredstva
- Brezstopenjska nastavitev tlaka - od curka s čistilom pod nizkim tlakom do visokotlačnega curka
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,148
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,202
|Mere (D × Š × V) (mm)
|445 x 42 x 42
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Fasade
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Poti
- Ograje
- Območja okoli doma in vrta