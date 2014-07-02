Razpršilna cev Vario Power ponuja različne oblike curka: od nizkotlačnega curka s čistilom do visokotlačnega curka z brezstopenjsko nastavitvijo s preprostim vrtenjem na razpršilni cevi. Tovrstna cev je popolna za čiščenje manjših površin okoli hiše in na vrtu, na primer za čiščenje zidov, raznih poti, ograj ali vozil. Cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike Kärcher Consumer razreda K2.