VP 135 Vario Power Jet ponuja neskončno spremenljivo regulacijo tlaka, ki ga je mogoče prilagoditi z enostavnim vrtenjem pršilne cevi in ​​tako zagotavlja pravo nastavitev tlaka za vsako aplikacijo – od nežne do močne. Idealno za učinkovito in priročno čiščenje manjših površin okoli doma in vrta, na primer za uporabo na zidovih, poteh, ograjah ali vozilih. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher K 2 in K 3.