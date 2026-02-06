VP 135
Brizgalna cev Vario Power VP 135 za visokotlačne čistilnike razredov K 2 in K 3. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.
VP 135 Vario Power Jet ponuja neskončno spremenljivo regulacijo tlaka, ki ga je mogoče prilagoditi z enostavnim vrtenjem pršilne cevi in tako zagotavlja pravo nastavitev tlaka za vsako aplikacijo – od nežne do močne. Idealno za učinkovito in priročno čiščenje manjših površin okoli doma in vrta, na primer za uporabo na zidovih, poteh, ograjah ali vozilih. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher K 2 in K 3.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska regulacija tlaka s preprostim vrtenjem
- Preprosta uporaba.
Visokotlačni do nizkotlačni curek
- Prilagoditev tlaka ustrezni nalogi čiščenja.
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher K 2 in K 3
- Popoln za naknadno nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,165
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,235
|Mere (D × Š × V) (mm)
|449 x 43 x 43
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Ograje
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Območja okoli doma in vrta