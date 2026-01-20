VP 145 Vario Power Jet razpršilna cev za K 4 - K 5
Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 4 in K 5. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi.
Razpršilna cev Vario Power: od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnoga curka ob kontinuirani regulaciji tlaka z enostavnim obratom na razpršilni cevi. Idealna za čiščenje manjših površin okoli hiše in na vrtu (zidovi, poti, ograje). Primerna za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 4 - K 5.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Nizkotlačni curek čistilnega sredstva
- Kontinuirana regulacija tlaka - od nizkotlačnega curka čistilnega sredstva do visokotlačnega curka.
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,228
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,286
|Mere (D × Š × V) (mm)
|448 x 46 x 46
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
