Brizgalna cev Vario Power VP 160 za visokotlačne čistilnike razredov K 4 in K 5. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.
VP 160 Vario Power Jet ponuja neskončno spremenljivo regulacijo tlaka, ki ga lahko prilagodite s preprostim vrtenjem pršilne cevi, s čimer zagotovite pravo nastavitev tlaka za vsako aplikacijo – od nežne do močne. To opazno poveča vašo učinkovitost in udobje pri delu pri vsaki aplikaciji. Idealno za čiščenje manjših površin okoli doma in vrta, na primer za uporabo na zidovih, poteh, ograjah ali vozilih. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher K 4 in K 5.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska regulacija tlaka s preprostim vrtenjem
- Preprosta uporaba.
Visokotlačni do nizkotlačni curek
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher K 4 in K 5
- Popoln za naknadno nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,207
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,26
|Mere (D × Š × V) (mm)
|449 x 43 x 43
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Fasade majhnih hiš
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Poti okoli hiše
- Ograje
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Območja okoli doma in vrta