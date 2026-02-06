VP 160 Vario Power Jet ponuja neskončno spremenljivo regulacijo tlaka, ki ga lahko prilagodite s preprostim vrtenjem pršilne cevi, s čimer zagotovite pravo nastavitev tlaka za vsako aplikacijo – od nežne do močne. To opazno poveča vašo učinkovitost in udobje pri delu pri vsaki aplikaciji. Idealno za čiščenje manjših površin okoli doma in vrta, na primer za uporabo na zidovih, poteh, ograjah ali vozilih. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher K 4 in K 5.