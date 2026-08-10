VP 180 Vario Power Jet z nastavljivo regulacijo tlaka, ki jo lahko spreminjate z enostavnim vrtenjem pršilne cevi, s čimer zagotovite pravo nastavitev tlaka za vsak nanos – od nežnega do močnega. Popoln za priročno in učinkovito čiščenje manjših površin okoli doma in vrta, na primer za uporabo na zidovih, poteh, ograjah ali vozilih. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher K 6 in K 7.