VP 180 K7
Pršilna cev VP 180 Vario Power za visokotlačne čistilnike v razredih K 6 in K 7. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.
VP 180 Vario Power Jet z nastavljivo regulacijo tlaka, ki jo lahko spreminjate z enostavnim vrtenjem pršilne cevi, s čimer zagotovite pravo nastavitev tlaka za vsak nanos – od nežnega do močnega. Popoln za priročno in učinkovito čiščenje manjših površin okoli doma in vrta, na primer za uporabo na zidovih, poteh, ograjah ali vozilih. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher K 6 in K 7.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska regulacija tlaka s preprostim vrtenjem
- Enostavno rokovanje
Visokotlačni do nizkotlačni curek
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Prihranek časa
- Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Nanos detergenta brez pršilne cevi neposredno z razpršilno pištolo
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher K 6 in K 7
- Popoln za naknadno nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,207
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,259
|Mere (D × Š × V) (mm)
|449 x 43 x 43
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Fasade majhnih hiš
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Poti okoli hiše
- Ograje
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Območja okoli doma in vrta