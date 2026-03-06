VP 180 razpršilna cev za K 7

Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 7. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi.

Razpršilna cev Vario Power: od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnoga curka ob kontinuirani regulaciji tlaka z enostavnim obratom na razpršilni cevi. Idealna za čiščenje manjših površin okoli hiše in na vrtu (zidovi, poti, ograje). Primerna za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 7.

Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev
  • Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
Nizkotlačni curek čistilnega sredstva
  • Kontinuirana regulacija tlaka - od nizkotlačnega curka čistilnega sredstva do visokotlačnega curka.
Prihranek časa
  • Ni potrebno menjati razpršilne cevi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,255
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,298
Mere (D × Š × V) (mm) 448 x 47 x 47

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Vozila
  • Motorji in skuterji
  • Fasade
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Poti
  • Ograje
  • Območja okoli doma in vrta