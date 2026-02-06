Vrtljiva šoba za čiščenje cevi je popolna za okolju prijazno preventivno vzdrževalno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. 360° čistilni sistem učinkovito odstrani usedline iz celotne notranjosti cevi. Do blokad sploh nikoli ne pride. Oblika šobe je optimizirana tako, da na mestu povezave z visokotlačno cevjo ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Primerno za montažo na komplete za čiščenje cevi PC 20, PC 15 in PC 7.5 ter za uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2 do K 7.