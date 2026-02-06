Vrtljiva šoba za čiščenje cevi

Vrtljiva šoba za čiščenje cevi s 360° čistilnim učinkom za preventivno vzdrževalno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. S priključkom R1/8" za namestitev na cev za čiščenje cevi.

Vrtljiva šoba za čiščenje cevi je popolna za okolju prijazno preventivno vzdrževalno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. 360° čistilni sistem učinkovito odstrani usedline iz celotne notranjosti cevi. Do blokad sploh nikoli ne pride. Oblika šobe je optimizirana tako, da na mestu povezave z visokotlačno cevjo ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Primerno za montažo na komplete za čiščenje cevi PC 20, PC 15 in PC 7.5 ter za uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2 do K 7.

Značilnosti in prednosti
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi: Rotacijski visokotlačni curki
Rotacijski visokotlačni curki
360° čistilni učinek na celotni notranjosti cevi. Preventivno vzdrževalno čiščenje za preprečevanje blokad.
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi: Optimizirana oblika šobe
Optimizirana oblika šobe
Povezava s cevjo brez grebenov zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Kompaktna oblika za maksimalno svobodo gibanja.
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi: Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
Učinkovito in hitro rahljanje zamašitev cevi.
Izdelan iz trpežne medenine in nerjavečega jekla
  • Dolga življenjska doba.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,021
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,041
Mere (D × Š × V) (mm) 27 x 15 x 15
Področja uporabe
  • Čiščenje cevi
  • Čiščenje navpičnih žlebov
  • Čiščenje odtokov