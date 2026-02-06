Vrtljiva šoba za čiščenje cevi
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi s 360° čistilnim učinkom za preventivno vzdrževalno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. S priključkom R1/8" za namestitev na cev za čiščenje cevi.
Vrtljiva šoba za čiščenje cevi je popolna za okolju prijazno preventivno vzdrževalno čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi. 360° čistilni sistem učinkovito odstrani usedline iz celotne notranjosti cevi. Do blokad sploh nikoli ne pride. Oblika šobe je optimizirana tako, da na mestu povezave z visokotlačno cevjo ni robov. To zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Primerno za montažo na komplete za čiščenje cevi PC 20, PC 15 in PC 7.5 ter za uporabo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher v razredih K 2 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Rotacijski visokotlačni curki360° čistilni učinek na celotni notranjosti cevi. Preventivno vzdrževalno čiščenje za preprečevanje blokad.
Optimizirana oblika šobePovezava s cevjo brez grebenov zmanjša tveganje, da bi se šoba zataknila v cev. Kompaktna oblika za maksimalno svobodo gibanja.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakomUčinkovito in hitro rahljanje zamašitev cevi.
Izdelan iz trpežne medenine in nerjavečega jekla
- Dolga življenjska doba.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,021
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,041
|Mere (D × Š × V) (mm)
|27 x 15 x 15
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Čiščenje cevi
- Čiščenje navpičnih žlebov
- Čiščenje odtokov