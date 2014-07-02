Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla

Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2,641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 1,761
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