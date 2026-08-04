Vrtljivo držalo prašno lakirano

Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120 °. Iz pocinkanega jekla.

Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Zagotavlja maksimalni radijski polmer in maksimalno prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120 °. Iz pocinkanega jekla. Primerno za 2.639-919.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 2
Kompatibilne naprave
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