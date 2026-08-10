Vsestranski set krp za tla EasyFix
Vsestranski set krp za čiščenje tal EasyFix - popoln za vsako umazanijo in za vsa tla, od občutljivih, zatesnjenih tal do trdovratne umazanije na ploščicah.
Set krp za čiščenje tal EasyFix All-rounder vsebuje tri različne krpe za higiensko čiščenje tal s parnim čistilnikom. Krpa Sensitive ima zmanjšano paroprepustnost – idealna za občutljiva, zatesnjena tla. Krpa Ultra Abrasive ima večji delež abrazivnih vlaken za posebej enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije. Abrazivna krpa podpira odstranjevanje umazanije z abrazivnimi vlakni in ponuja odlično pobiranje umazanije z dodatnimi mehkimi tekstilnimi deli, na primer pri brisanju po čiščenju z ultra abrazivno krpo. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe preprosto in hitro pritrdite na talno šobo parnega čistilnika: preprosto pritisnite krpo za čiščenje tal na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom krpa ostane varno na mestu. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna mešanica vlaken
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkov
- Enostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tla
- Pri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor.
- Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,125
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,175
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Kamnita tla
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice