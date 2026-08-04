Vtični priključek

Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,103
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