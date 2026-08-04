WR 10 EASY!Lock
V kombinaciji z visokotlačnimi čistilniki za vročo vodo lahko razpršilna šoba za odstranjevanje plevela WR 10 omogoča odstranjevanje plevela hitro in temeljito. Z razpršilno glavo 10 cm in adapterjem za šobe.
Vroča voda do 98 ° C iz čistilnika Kärcher in WR 10 s 10 cm razpršilno glavo zagotavlja učinkovito odstranjevanje plevela tudi v zaprtih prostorih. Za optimiziran pretok tople vode je vgrajen adapter za šobe, ki omogoča uporabo vsake od naših visokotlačnih enot. Kompaktna oblika in majhna teža olajšata vaše delo in brez truda omogočata daljše in neprekinjeno delo.
Značilnosti in prednosti
Učinkovito odstranjevanje plevela skozi optimalno kombinacijo čistilca plevela in visokotlačnega čistilnika
- Vgrajen adapter za šobo za ustrezno količino vode pri vsakem visokotlačnem čistilniku Kärcher.
- Vrhunska tehnologija gorilnika Kärcher zagotavlja optimalno temperaturo vode za odstranjevanje plevela (do 98 ° C).
Kompaktna plevela z nizko težo
- Kompaktna oblika omogoča delo v zaprtih prostorih.
- Majhna teža razbremeni uporabnika in omogoča daljše delovne intervale.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža (Kg)
|0,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,717
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Področja uporabe
- Učinkovito, brez kemikalij in udobno odstranjevanje plevela v okolju.
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