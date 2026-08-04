Vroča voda do 98 ° C iz čistilnika Kärcher in WR 10 s 10 cm razpršilno glavo zagotavlja učinkovito odstranjevanje plevela tudi v zaprtih prostorih. Za optimiziran pretok tople vode je vgrajen adapter za šobe, ki omogoča uporabo vsake od naših visokotlačnih enot. Kompaktna oblika in majhna teža olajšata vaše delo in brez truda omogočata daljše in neprekinjeno delo.