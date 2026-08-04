Idealen za odstranjevanje plevela na večjih površinah, kot so poti ali parkirišča.WR 100 dokazuje svoje prednosti, zlasti v kombinaciji z enim od naših visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo. Optimalna temperatura vode do 98 ° C zagotavlja učinkovito in zelo udobno odstranjevanje neželenega plevela. S 100 centimetrsko široko šobo omogoča enakomerno porazdelitev vode in s tem lahko hitro prihranite čas, medtem ko vgrajeni adapter za šobe zagotavlja povsem usklajeno količino vode ob vsakem času, ne glede na to, kateri visokotlačni čistilec se uporablja. Pripadajoče podvozje vas pri delu občutno razbremeni in tako zagotavlja maksimalno udobje pri delu.