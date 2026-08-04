WR 100 EASY!Lock
Udobno in hitro odstranjevanje plevela: razpršilna šoba za odstranjevanje plevela WR 100 z ohišjem,za uporabo z visokotlačnim čistilcem za toplo vodo. Opremljen je s 100 cm široko šobo in integriranim nastavkom za šobe.
Idealen za odstranjevanje plevela na večjih površinah, kot so poti ali parkirišča.WR 100 dokazuje svoje prednosti, zlasti v kombinaciji z enim od naših visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo. Optimalna temperatura vode do 98 ° C zagotavlja učinkovito in zelo udobno odstranjevanje neželenega plevela. S 100 centimetrsko široko šobo omogoča enakomerno porazdelitev vode in s tem lahko hitro prihranite čas, medtem ko vgrajeni adapter za šobe zagotavlja povsem usklajeno količino vode ob vsakem času, ne glede na to, kateri visokotlačni čistilec se uporablja. Pripadajoče podvozje vas pri delu občutno razbremeni in tako zagotavlja maksimalno udobje pri delu.
Značilnosti in prednosti
Učinkovito odstranjevanje plevela skozi optimalno kombinacijo čistilca plevela in visokotlačnega čistilnika
- Vgrajen adapter za šobo za ustrezno količino vode pri vsakem visokotlačnem čistilniku Kärcher.
- Vrhunska tehnologija gorilnika Kärcher zagotavlja optimalno temperaturo vode za odstranjevanje plevela (do 98 ° C).
Za odstranjevanje plevela na večjih površinah
- 100 cm široka šoba z enakomerno razporeditvijo vode in visoko zmogljivostjo na velikih površinah.
- Vgrajeno ohišje za maksimalno udobje pri delu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža (Kg)
|1,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,8
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Področja uporabe
- Učinkovito, brez kemikalij in udobno odstranjevanje plevela v okolju.
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