WR 20 EASY!Lock
Za temeljito odstranjevanje plevela: razpršilna šoba za odstranjevanje plevela WR 20 za uporabo z visokotlačnim čistilcem za toplo vodo. Opremljen je z 20 cm široko šobo in integriranim nastavkom za šobe.
Hitro, temeljito in udobno: v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom za vročo vodo in ščitnikom za plevel WR 20. Za učinkovito odstranjevanje plevela, visokotlačni čistilec zagotavlja optimalno temperaturo vode do 98 ° C. Integriran adapter za šobe zagotavlja optimalen pretok tople vode na 20 centimetrskem širini, kar omogoča dolgoročno odstranjevanje neželenih plevelov.
Značilnosti in prednosti
Za optimirano interakcijo med visokotlačnim čistilcem in plevelom za učinkovito odstranjevanje plevela
- Vgrajen adapter za šobe zagotavlja stalen pretok vode po celotni palici šob.
- Najsodobnejša tehnologija gorilnika zagotavlja optimalno temperaturo vode za odstranjevanje plevela (do 98 ° C).
Kompaktna zasnova plevela
- Kompaktna oblika omogoča delo v zaprtih prostorih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža (Kg)
|0,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,475
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Področja uporabe
- Učinkovito in udobno odstranjevanje plevela
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