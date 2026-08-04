Hitro, temeljito in udobno: v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom za vročo vodo in ščitnikom za plevel WR 20. Za učinkovito odstranjevanje plevela, visokotlačni čistilec zagotavlja optimalno temperaturo vode do 98 ° C. Integriran adapter za šobe zagotavlja optimalen pretok tople vode na 20 centimetrskem širini, kar omogoča dolgoročno odstranjevanje neželenih plevelov.