WV Prevleka za brisanje iz mikrovlaken (notranjost)
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken Indoor s pritiskačem za optimalno odstranjevanje nečistoč s plastenko z razpršilcem WV-a na vseh gladkih površinah.
Zahvaljujoč sistemu pritiskačev, je brisalec iz mikrovlaken možno zelo enostavno pričvrstititi na plastenko z razpršilcem in zamenjati.
Značilnosti in prednosti
Krpa za brisanje iz mikrovlaken
- Za čista okna brez sledi brisanja
Pričvrstitev s pritiskačem
- Zahvaljujoč pričvrstitvi s pritiskačem je prevleko iz mikrovlaken mogoče zelo enostavno in hitro zamenjati.
Primerno za WV komplet plastenk z razpršilcem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Surovinska sestava tekstila
|85 % poliester; 15 % poliamid
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,073
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Ploščice
- Ogledala