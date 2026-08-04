WV Prevleka za brisanje iz mikrovlaken (notranjost)

Prevleka za brisanje iz mikrovlaken Indoor s pritiskačem za optimalno odstranjevanje nečistoč s plastenko z razpršilcem WV-a na vseh gladkih površinah.

Zahvaljujoč sistemu pritiskačev, je brisalec iz mikrovlaken možno zelo enostavno pričvrstititi na plastenko z razpršilcem in zamenjati.

Značilnosti in prednosti
Krpa za brisanje iz mikrovlaken
  • Za čista okna brez sledi brisanja
Pričvrstitev s pritiskačem
  • Zahvaljujoč pričvrstitvi s pritiskačem je prevleko iz mikrovlaken mogoče zelo enostavno in hitro zamenjati.
Primerno za WV komplet plastenk z razpršilcem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Surovinska sestava tekstila 85 % poliester; 15 % poliamid
Barva Bela
Teža (Kg) 0,042
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,073
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 275 x 30
Področja uporabe
  • Okna in steklene površine
  • Ploščice
  • Ogledala