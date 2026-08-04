WV Prevleka za brisanje iz mikrovlaken (zunanjost)

Idealno za zunanja okna: prevleka za brisanje iz mikrovlaken Outdoor s pričvrčševanjem in z večjo količino abrazivnih vlaken. Vklj. strgalo za najbolj trdovratne nečistoče.

Prevleka za brisanje iz mikrovlaken se zahvaljujoč sistemu pritiskačev popolnoma enostavno pričvrsti na plastenko z razpršilcem in zamenja. Gleda ne večjo vsebnost abrazivnih vlaken, je primerna predvsem za pranje zunanjih oken. Priloženo strgalo za nečistoče omogoča odstranjevanje celo najbolj trdovratnih nečistoč z okenskih stekel.

Značilnosti in prednosti
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken, outdoor
  • Za čista okna brez sledi brisanja
Pričvrstitev s pritiskačem
  • Zahvaljujoč pričvrstitvi s pritiskačem je prevleko iz mikrovlaken mogoče zelo enostavno in hitro zamenjati.
Strgalo za umazanijo
Primerno za WV komplet plastenk z razpršilcem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 2
Surovinska sestava tekstila 70% poliester; 30% poliamid
Barva Bela
Teža (Kg) 0,05
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,082
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 275 x 30
Področja uporabe
  • Okna in steklene površine
  • Ploščice
  • Ogledala
  • Trdovratne nečistoče