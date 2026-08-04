Prevleka za brisanje iz mikrovlaken se zahvaljujoč sistemu pritiskačev popolnoma enostavno pričvrsti na plastenko z razpršilcem in zamenja. Gleda ne večjo vsebnost abrazivnih vlaken, je primerna predvsem za pranje zunanjih oken. Priloženo strgalo za nečistoče omogoča odstranjevanje celo najbolj trdovratnih nečistoč z okenskih stekel.