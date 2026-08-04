WV Prevleka za brisanje iz mikrovlaken (zunanjost)
Idealno za zunanja okna: prevleka za brisanje iz mikrovlaken Outdoor s pričvrčševanjem in z večjo količino abrazivnih vlaken. Vklj. strgalo za najbolj trdovratne nečistoče.
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken se zahvaljujoč sistemu pritiskačev popolnoma enostavno pričvrsti na plastenko z razpršilcem in zamenja. Gleda ne večjo vsebnost abrazivnih vlaken, je primerna predvsem za pranje zunanjih oken. Priloženo strgalo za nečistoče omogoča odstranjevanje celo najbolj trdovratnih nečistoč z okenskih stekel.
Značilnosti in prednosti
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken, outdoor
- Za čista okna brez sledi brisanja
Pričvrstitev s pritiskačem
- Zahvaljujoč pričvrstitvi s pritiskačem je prevleko iz mikrovlaken mogoče zelo enostavno in hitro zamenjati.
Strgalo za umazanijo
Primerno za WV komplet plastenk z razpršilcem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Surovinska sestava tekstila
|70% poliester; 30% poliamid
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,082
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 275 x 30
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Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Ploščice
- Ogledala
- Trdovratne nečistoče