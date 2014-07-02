10 m dolg podaljšek za visokotlačno cev zagotavlja visoko prilagodljivost in poveča radij delovanja visokotlačnega čistilnika. Preprosto ga priklopite med napravo in visokotlačno cev ter takoj boste delali še bolje. Trpežna, kakovostna cev DN 8 je okrepljena s tekstilnim pletivom in opremljena z zaščito pred pregibanjem. Stabilen medeninasti priključek skrbi za dolgo življenjsko dobo. Podaljšek visokotlačne cevi prenese tlak do 160 barov in je primeren za temperature do 60 °C. Podaljšek cevi lahko seveda uporabljate tudi s čistili. Tovrstni podaljšek je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Consumer razredov K2–K7, izdelane pred letom 2010.