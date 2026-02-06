Podaljšek visokotlačne cevi dolžine 10 metrov zagotavlja večjo fleksibilnost in povečuje radij delovanja visokotlačnega čistilnika. Enostavno priključite med napravo in visokotlačno cev in takoj boste delali še boljše. Robustna kvalitetna cev DN 8 je ojačana s tekstilnim pletivom in ima zaščtito pred prepogibanjem gibke cevi. Stabilen priključek iz medenine skrbi za dolgo življenjsko dobo. Podaljšek visokotlačne cevi prenese tlak do 160 bar in je primeren za temperature do 60 °C. Podaljšek cevi lahko seveda uporabljate tudi v povezavi s čistili. Primerno za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K 2 -7 pred letnikom 2010.