XH 10, podaljšek za visokotlačne cevi
Podaljšek za visokotl. cevi za najvišjo stopnjo prilagodljivosti. Robustna kvalitetna cev dolžine 10 m, DN 8. Ojačana s tekst. pletivom, z zaščito pred pregibanjem cevi in z medeninastimi priklj. Za naprave proizvedene pred letom 2010.
Podaljšek visokotlačne cevi dolžine 10 metrov zagotavlja večjo fleksibilnost in povečuje radij delovanja visokotlačnega čistilnika. Enostavno priključite med napravo in visokotlačno cev in takoj boste delali še boljše. Robustna kvalitetna cev DN 8 je ojačana s tekstilnim pletivom in ima zaščtito pred prepogibanjem gibke cevi. Stabilen priključek iz medenine skrbi za dolgo življenjsko dobo. Podaljšek visokotlačne cevi prenese tlak do 160 bar in je primeren za temperature do 60 °C. Podaljšek cevi lahko seveda uporabljate tudi v povezavi s čistili. Primerno za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K 2 -7 pred letnikom 2010.
Značilnosti in prednosti
10 m podaljšek cevi
- Povečanje radija uporabe, višja mera prilagodljivosti.
DN 8 kakovostna cev, ojačana s tekstilnim pletivom
- Dolga življenjska doba.
Zaščita pred pregibanjem
- Zaščita cevi pred pregibanjem.
Priključek iz medenine
- Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dolžina (m)
|10
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,208
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,463
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 240 x 85