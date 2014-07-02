Gumijasti podaljšek za cevi dolžine 10 metrov zagotavlja večjo fleksibilnost in povečuje radij delovanja visokotlačnega čistilnika. Preprosto ga priklopite med napravo in visokotlačno cev ter takoj boste delali še bolje. Visokokakovostno gumijasto cev z jeklenim vstavkom odlikujeta robustnost in trpežnost. Podaljšek prenese tlak do 160 barov in je zasnovan za temperature do 80 °C. Podaljšek se seveda lahko uporablja tudi s čistili. Primeren je za vse visokotlačne čistilnike Kärcher Consumer razredov K2–K8, ni pa primeren za naprave z bobnom za cev.