XXL krtača za reže
Enostavno in učinkovito čiščenje rež, vse brez kemikalij. Velika XXL krtača za reže s svojim fleksibilnim spojem je popolna rešitev za čiščenje najrazličnejših fug na ploščicah.
XXL krtača za reže je še posebej uporaben pripomoček za čiščenje s paro. Prej dolgotrajen postopek čiščenja fug na cementnih ploščicah je zdaj s to krtačo lažji kot kadar koli prej. Preprosto pritrdite krtačo na podaljške, da jo lahko udobno uporabljate stoje. Fleksibilen spoj krtače zagotavlja udobje tako pri uporabi na tleh kot na stenah. Para se hitro in enakomerno porazdeli po krtači in doseže celo težko dostopna mesta. Velikost špranjske krtače in razporeditev ščetin v vrsti sta izbrani tako, da lahko v najkrajšem možnem času očistite čim večjo površino. Omogoča neprimerljivo hitro in enostavno čiščenje – vse brez kakršnih koli kemikalij. Če se ščetine na kateri koli točki obrabijo, lahko celoten trak krtače enostavno zamenjate.
Značilnosti in prednosti
Razporeditev ščetinRazporeditev ščetin v vrsto omogoča natančno in učinkovito čiščenje rež. XXL krtača za reže hitro in učinkovito očisti reže in celo pobere umazanijo, ki se je nabrala v globokih predelih. Reže v kopalnicah in kuhinjah so znova videti kot nove.
Manevrski spojFleksibilen spoj XXL krtače za reže zagotavlja enostavno in enostavno čiščenje rež iz različnih položajev in kotov. Uporaba s podaljški cevi našega parnega čistilnika je zelo priročna v primerjavi z ročnim čiščenjem rež. Vse to lahko priročno storite stoje.
Kakovosten material ščetinDolga življenjska doba zahvaljujoč izjemno nizkim obrabljivim ščetinam. Lahko se uporablja na cementnih spojih, ne na silikonskih tesnilih.
Zamenljiv krtačni trak
- Ko se ščetine obrabijo, lahko celotno vrsto ščetk preprosto izvlečete in zamenjate z novo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,194
|Mere (D × Š × V) (mm)
|156 x 39 x 217
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Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
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