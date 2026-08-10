XXL krtača za reže je še posebej uporaben pripomoček za čiščenje s paro. Prej dolgotrajen postopek čiščenja fug na cementnih ploščicah je zdaj s to krtačo lažji kot kadar koli prej. Preprosto pritrdite krtačo na podaljške, da jo lahko udobno uporabljate stoje. Fleksibilen spoj krtače zagotavlja udobje tako pri uporabi na tleh kot na stenah. Para se hitro in enakomerno porazdeli po krtači in doseže celo težko dostopna mesta. Velikost špranjske krtače in razporeditev ščetin v vrsti sta izbrani tako, da lahko v najkrajšem možnem času očistite čim večjo površino. Omogoča neprimerljivo hitro in enostavno čiščenje – vse brez kakršnih koli kemikalij. Če se ščetine na kateri koli točki obrabijo, lahko celoten trak krtače enostavno zamenjate.