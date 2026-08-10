Y-priključek, stisnjen zrak
Poseben Y-priključek za priključitev 2 cevi za stisnjen zrak z majhnim prerezom na peskalnike s suhim ledom.
Posebej zasnovan Y-priključek omogoča priključitev 2 cevi za stisnjen zrak z majhnim prerezom neposredno na Kärcherjeve sisteme za peskanje s suhim ledom z inovativnim postopkom Liquid-to-Pellet. Dodatek, ki ga je enostavno namestiti, vodi do povečanja količine stisnjenega zraka za dovajanje Ice Blasterja in s tem do neposrednega povečanja učinkovitosti čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,349
|Mere (D × Š × V) (mm)
|106 x 100 x 27