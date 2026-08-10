Posebej zasnovan Y-priključek omogoča priključitev 2 cevi za stisnjen zrak z majhnim prerezom neposredno na Kärcherjeve sisteme za peskanje s suhim ledom z inovativnim postopkom Liquid-to-Pellet. Dodatek, ki ga je enostavno namestiti, vodi do povečanja količine stisnjenega zraka za dovajanje Ice Blasterja in s tem do neposrednega povečanja učinkovitosti čiščenja.