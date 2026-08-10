Y-priključek, stisnjen zrak

Poseben Y-priključek za priključitev 2 cevi za stisnjen zrak z majhnim prerezom na peskalnike s suhim ledom.

Posebej zasnovan Y-priključek omogoča priključitev 2 cevi za stisnjen zrak z majhnim prerezom neposredno na Kärcherjeve sisteme za peskanje s suhim ledom z inovativnim postopkom Liquid-to-Pellet. Dodatek, ki ga je enostavno namestiti, vodi do povečanja količine stisnjenega zraka za dovajanje Ice Blasterja in s tem do neposrednega povečanja učinkovitosti čiščenja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža vključno z embalažo (Kg) 0,349
Mere (D × Š × V) (mm) 106 x 100 x 27
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI