Y razdelilnik

Ponuja možnost priključitve dveh škropilnih naprav na napravo.Montaža pri visokotlačnem iztoku.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,518
Kompatibilne naprave
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