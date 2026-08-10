Vrhunske zmogljivosti: v komplet vključeni hitri polnilnik izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power v samo 44 minutah napolni do 80 odstotkov. Komplet akumulatorske baterije in polnilnika začetnega kompleta Kärcher Battery Power 18/25 je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.