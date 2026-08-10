Začetni komplet Battery Power 18/50

Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.

Izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power z inovativno tehnologijo spremljanja napolnjenosti v realnem času Real Time Technology lahko z 18-voltnim hitrim polnilnikom do 80 odstotkov napolnite v samo 94 minutah. Komplet akumulatorske baterije in polnilnika začetnega kompleta Kärcher Battery Power 18/50 lahko uporabljate za vse naprave, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.

Značilnosti in prednosti
Začetni komplet Battery Power 18/50: Inovativna Real Time tehnologija
Inovativna Real Time tehnologija
LCD-zaslon ves čas prikazuje trajanje delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
Začetni komplet Battery Power 18/50: Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Za uporabo v vseh napravah z baterijsko platformo Kärcher 18 V.
Začetni komplet Battery Power 18/50: Hitri polnilnik 18 V
Hitri polnilnik 18 V
Izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 94 minutah.
Močne litij-ionske celice
  • Zagotavlja konstantno moč ter preprečuje samodejno praznjenje in učinek pomnilnika.
Samodejni način za mirovanje
  • Podaljšuje življenjsko dobo celic.
Zaščiten pred škropljenjem vode po IPX5.
  • Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
  • Izjemne zmogljivosti zaradi učinkovitega vodenja nastale toplote in inteligentnega upravljanja baterije.
Inteligentni nadzor celic
  • Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Stensko držalo
  • Za priročno namestitev polnilnika na steno.
Robustno ohišje
  • Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije

Tehnični podatki

Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Kapaciteta (Ah) 5
čas polnjenja baterija s hitrim polnilcem Baterija 18 V/5,0 Ah Battery Power:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Polnilni tok (A) 2,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Barva Črna
Teža (Kg) 1,391
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,817
Mere (D × Š × V) (mm) 184 x 133 x 147

Obseg dobave

  • Baterija: Akumulator 18 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
  • Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
Začetni komplet Battery Power 18/50
Začetni komplet Battery Power 18/50
Začetni komplet Battery Power 18/50

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