Izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power z inovativno tehnologijo spremljanja napolnjenosti v realnem času Real Time Technology lahko z 18-voltnim hitrim polnilnikom do 80 odstotkov napolnite v samo 94 minutah. Komplet akumulatorske baterije in polnilnika začetnega kompleta Kärcher Battery Power 18/50 lahko uporabljate za vse naprave, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.