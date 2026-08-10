Začetni komplet Battery Power 18/50
Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.
Izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power z inovativno tehnologijo spremljanja napolnjenosti v realnem času Real Time Technology lahko z 18-voltnim hitrim polnilnikom do 80 odstotkov napolnite v samo 94 minutah. Komplet akumulatorske baterije in polnilnika začetnega kompleta Kärcher Battery Power 18/50 lahko uporabljate za vse naprave, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.
Značilnosti in prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaLCD-zaslon ves čas prikazuje trajanje delovanja, preostali čas polnjenja in napolnjenost.
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerZa uporabo v vseh napravah z baterijsko platformo Kärcher 18 V.
Hitri polnilnik 18 VIzmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80 % napolni v 94 minutah.
Močne litij-ionske celice
- Zagotavlja konstantno moč ter preprečuje samodejno praznjenje in učinek pomnilnika.
Samodejni način za mirovanje
- Podaljšuje življenjsko dobo celic.
Zaščiten pred škropljenjem vode po IPX5.
- Zanesljiva zaščita pri delu s pršečo vodo.
Učinkovit nadzor temperature
- Izjemne zmogljivosti zaradi učinkovitega vodenja nastale toplote in inteligentnega upravljanja baterije.
Inteligentni nadzor celic
- Ščiti akumulatorsko baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
Stensko držalo
- Za priročno namestitev polnilnika na steno.
Robustno ohišje
- Ohišja Kärcherjevih akumulatorskih baterij so zelo odporna na udarce.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|5
|čas polnjenja baterija s hitrim polnilcem
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Baterija 18 V/5,0 Ah Battery Power:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,391
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,817
|Mere (D × Š × V) (mm)
|184 x 133 x 147
Obseg dobave
- Baterija: Akumulator 18 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
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