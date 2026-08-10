Začetni komplet rezil za prirezovanje
Rezilo prirezovalnika odstrani neželeno rast in mah tudi na težko dostopnih mestih in je združljivo z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate Kärcher.
S temi zmogljivimi rezili prirezovalnika so mah, nenadzorovana rast in plevel stvar preteklosti – tudi na težko dostopnih mestih, ki jih ni mogoče doseči s kosilnico. Začetni komplet vsebuje držalo za rezilo z 10 rezili prirezovalnika, ki jih je mogoče preprosto zamenjati brez orodja. Uporabljajo se lahko v vseh Kärcherjevih 18 V in 36 V baterijskih obrezovalnikih trate.
Značilnosti in prednosti
Rezultat rezanja
- Posebej učinkovit rez in čist rezultat striženja zahvaljujoč robustnemu rezilu prirezovalnika.
Menjava rezila brez orodja
- Rezilo prirezovalnika lahko zamenjate v samo nekaj gibih brez kakršnega koli orodja.
Praktični začetni komplet 2 v 1
- Držalo rezil z 10 rezili prirezovalnika, vključenih v obseg dobave, zagotavlja, da lahko delate dolgo časa.
Odlično ujemanje dodatkov
- Združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate znamke Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število rezil
|2
|Širina reza (cm)
|23
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,054
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,11
|Mere (D × Š × V) (mm)
|118 x 118 x 35
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Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh