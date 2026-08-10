Začetni komplet rezil za prirezovanje

Rezilo prirezovalnika odstrani neželeno rast in mah tudi na težko dostopnih mestih in je združljivo z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate Kärcher.

S temi zmogljivimi rezili prirezovalnika so mah, nenadzorovana rast in plevel stvar preteklosti – tudi na težko dostopnih mestih, ki jih ni mogoče doseči s kosilnico. Začetni komplet vsebuje držalo za rezilo z 10 rezili prirezovalnika, ki jih je mogoče preprosto zamenjati brez orodja. Uporabljajo se lahko v vseh Kärcherjevih 18 V in 36 V baterijskih obrezovalnikih trate.

Značilnosti in prednosti
Rezultat rezanja
  • Posebej učinkovit rez in čist rezultat striženja zahvaljujoč robustnemu rezilu prirezovalnika.
Menjava rezila brez orodja
  • Rezilo prirezovalnika lahko zamenjate v samo nekaj gibih brez kakršnega koli orodja.
Praktični začetni komplet 2 v 1
  • Držalo rezil z 10 rezili prirezovalnika, vključenih v obseg dobave, zagotavlja, da lahko delate dolgo časa.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Združljiv z vsemi 18 V in 36 V baterijskimi obrezovalniki trate znamke Kärcher.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število rezil 2
Širina reza (cm) 23
Barva siva
Teža (Kg) 0,054
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,11
Mere (D × Š × V) (mm) 118 x 118 x 35
Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh