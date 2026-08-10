S temi zmogljivimi rezili prirezovalnika so mah, nenadzorovana rast in plevel stvar preteklosti – tudi na težko dostopnih mestih, ki jih ni mogoče doseči s kosilnico. Začetni komplet vsebuje držalo za rezilo z 10 rezili prirezovalnika, ki jih je mogoče preprosto zamenjati brez orodja. Uporabljajo se lahko v vseh Kärcherjevih 18 V in 36 V baterijskih obrezovalnikih trate.