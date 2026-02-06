Zamenljiv nastavek Car & Bike za WB 130

Popolno čiščenje avtomobila in motornega kolesa: zamenljiv nastavek Car & Bike iz mikrovlaken za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.

Inovativni nastavek za pralno krtačo je izdelan iz mehkih mikrovlaken in je pritrjen na krtačo z zapiralom na ježka ter ga lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. Zamenljiv nastavek Car & Bike za rotacijsko krtačo za pranje WB 130, je namenjen zlasti čiščenju avtomobilov in motornih koles.

Značilnosti in prednosti
Inovativen nastavek iz mikrovlaken s pritrditvijo na ježek
  • Strojno pranje pri maks. 60 °C.
  • Nastavek je hitro in brez velikega napora znova pripravljen za uporabo.
Posebno obzirno čiščenje
  • Idealen za čiščenje občutljivih površin, kot je lak.
Izbirna dodatna oprema
  • Večja vsestranskost za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.
Specifikacije

Tehnični podatki

Surovinska sestava tekstila 75 % poliester, 25 % poliamid
Barva Črna
Teža (Kg) 0,076
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,106
Mere (D × Š × V) (mm) 119 x 119 x 52
Področja uporabe
  • Vozila
  • Motorji in skuterji