Inovativni nastavek za pralno krtačo je izdelan iz mehkih mikrovlaken in je pritrjen na krtačo z zapiralom na ježka ter ga lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. Zamenljiv nastavek Car & Bike za rotacijsko krtačo za pranje WB 130, je namenjen zlasti čiščenju avtomobilov in motornih koles.