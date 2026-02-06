Zamenljiv nastavek Car & Bike za WB 130
Popolno čiščenje avtomobila in motornega kolesa: zamenljiv nastavek Car & Bike iz mikrovlaken za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.
Inovativni nastavek za pralno krtačo je izdelan iz mehkih mikrovlaken in je pritrjen na krtačo z zapiralom na ježka ter ga lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. Zamenljiv nastavek Car & Bike za rotacijsko krtačo za pranje WB 130, je namenjen zlasti čiščenju avtomobilov in motornih koles.
Značilnosti in prednosti
Inovativen nastavek iz mikrovlaken s pritrditvijo na ježek
- Strojno pranje pri maks. 60 °C.
- Nastavek je hitro in brez velikega napora znova pripravljen za uporabo.
Posebno obzirno čiščenje
- Idealen za čiščenje občutljivih površin, kot je lak.
Izbirna dodatna oprema
- Večja vsestranskost za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,076
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,106
|Mere (D × Š × V) (mm)
|119 x 119 x 52
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji