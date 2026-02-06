Zamenljiv nastavek Home & Garden za WB 130

Za temeljito čiščenje neobčutljivih površin okoli doma: zamenljiv nastavek Home & Garden za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.

V trenutku odstrani celo trdovratno umazanijo: črne ščetine zamenljivega nastavka Home & Garden za rotacijsko krtačo za pranje WB 130 so robustnejše od prosojnih ščetin nastavka Universal. Idealno za čiščenje neobčutljivih površin, kot so kamen, kovina ali plastika.

Značilnosti in prednosti
Črne robustne ščetine
  • Enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije.
Za površine okoli hiše
  • Idealno za čiščenje neobčutljivih površin, kot so kamen, kovina in plastika.
Izbirna dodatna oprema
  • Večja vsestranskost za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,074
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,104
Mere (D × Š × V) (mm) 113 x 113 x 46
Področja uporabe
  • Garažna vrata
  • Čiščenje streh in nadstreškov (npr. nadstreškov za avtomobile).
  • Žaluzije/rolete