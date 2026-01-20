Zamenljiv nastavek Universal za WB 130
Idealen za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika: zamenljiv nastavek Universal za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.
Prosojne ščetine nastavka za krtačo so primerne za vse površine in za zelo različna čiščilna opravila. Zamenljiv nastavek Universal za rotacijsko krtačo za pranje WB 130, je idealen za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika.
Značilnosti in prednosti
Mehke prosojne ščetine
- Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
Univerzalno uporabno
- Za vse gladke površine, kot so lak, steklo ali plastika.
Izbirna dodatna oprema
- Večja vsestranskost za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,075
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,105
|Mere (D × Š × V) (mm)
|113 x 113 x 46