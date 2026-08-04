Zaščita pred brizganjem 500

Zaščita pred brizganjem s pritrditvijo na ježka za vrtljivo valjčno krtačo. Nemoten pregled nad krtačo zaradi prozorne folije in hkratna zaščita pred škropljenjem.

Zaščito pred brizganjem zelo preprosto pritrdite neposredno na pogon vrtljive valjčne krtače, opremljena je s prozorno folijo, ki zagotavlja nemoten pogled na čistilno krtačo med delom, lahko jo tudi preprosto zamenjate, saj je opremljena s pritrdilnim sistemom na ježka. Uporabnik bo med čiščenjem fasade ostal suh, zaščita pred brizganjem pa zagotavlja tudi boljše rezultate čiščenja, saj voda steče s fasade in samodejno izpere umazane delce.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) 40
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,925

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  • Popolno za čiščenje fasad in solarnih panelov